|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001024SX
|Наименование
|10-01024-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Volvo 850 2.0-2.5 92-96
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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