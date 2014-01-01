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10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96 артикул 1001022SX STELLOX в Алматы

1001022SX STELLOX 10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001022SX
Наименование 10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 3,6
Давление [пси] 72,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96 производителя STELLOX с артикулом 1001022SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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