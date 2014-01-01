|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001022SX
|Наименование
|10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,6
|Давление [пси]
|72,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01022-SX_насос топливный электрический!\ Peugeot 307/406/607, Citoen C5 1.1-3.0 96 производителя STELLOX с артикулом 1001022SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита