|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001012SX
|Наименование
|10-01012-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ BMW E39 2.0-4.0 95>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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