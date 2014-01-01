|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001006SX
|Наименование
|10-01006-SX_насос топливный электрический! 0.5 b\ BMW 5 E39 2.0D-3.0D/2.5TD 96>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|0,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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