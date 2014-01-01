|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001005SX
|Наименование
|10-01005-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ Audi 80/100/A6 1.6-2.8 90-97
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|4
|Количество присоединений
|1
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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