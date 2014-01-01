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1001 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02> артикул 1001002BSX STELLOX в Алматы

1001002BSX STELLOX 1001 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001002BSX
Наименование 1001 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02>
Сторона установки передний мост
Ширина [мм] 135
Толщина [мм] 20
Высота [мм] 66,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1001 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ MB W211 2.0-2.4/2.0CDi/2.7CDi 02> производителя STELLOX с артикулом 1001002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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