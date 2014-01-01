|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1000010BSX
|Наименование
|1000 010B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|172,1
|Толщина [мм]
|20,8
|Высота [мм]
|59,6
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Толщина 1 [мм]
|20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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