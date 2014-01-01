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1000 010B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00> артикул 1000010BSX STELLOX в Алматы

1000010BSX STELLOX 1000 010B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1000010BSX
Наименование 1000 010B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 172,1
Толщина [мм] 20,8
Высота [мм] 59,6
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной
Количество датчиков износа [на ось] 4
Датчик износа вкл. датчик износа
Толщина 1 [мм] 20

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1000 010B-SX_колодки дисковые задние! с антискрип. пластинами\ Chevrolet Tahoe 95>/Suburban 00> производителя STELLOX с артикулом 1000010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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