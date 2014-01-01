|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|099100SX
|Наименование
|Комплект тормозных колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|46
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом, с аксессуарами
|Вес [кг]
|1,97
|Внутренний диаметр тормозного барабана [мм]
|200
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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