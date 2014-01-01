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098 100-SX_=4087.00=K2232-01 !колодки барабанные\ Toyota Liteace 1.3-2.0D 81-92 артикул 098100SX STELLOX в Алматы

098100SX STELLOX 098 100-SX_=4087.00=K2232-01 !колодки барабанные\ Toyota Liteace 1.3-2.0D 81-92
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 098100SX
Наименование 098 100-SX_=4087.00=K2232-01 !колодки барабанные\ Toyota Liteace 1.3-2.0D 81-92
Ширина [мм] 40
Диаметр [мм] 228,6
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без рычага
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка AKEBONO

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 098 100-SX_=4087.00=K2232-01 !колодки барабанные\ Toyota Liteace 1.3-2.0D 81-92 производителя STELLOX с артикулом 098100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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