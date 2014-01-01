|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|098100SX
|Наименование
|098 100-SX_=4087.00=K2232-01 !колодки барабанные\ Toyota Liteace 1.3-2.0D 81-92
|Ширина [мм]
|40
|Диаметр [мм]
|228,6
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная установка
|AKEBONO
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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