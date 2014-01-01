|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|096100SX
|Наименование
|096 100-SX_=4085.00=569SBS=K2333-01 !колодки барабанные\ Toyota RAV4 2.0i 16V 94-00
|Сторона установки
|Задний мост
|Тормозная колодка
|с накладками
|Ширина [мм]
|41
|Диаметр [мм]
|229
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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