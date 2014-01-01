|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0941465SX
|Наименование
|09-41465-SX_ремень ГРМ! 055x12,7\ Mitsubishi Colt/Galant/SpaceWagon 1.6-2.4/1.8D 84-93
|Число зубцов
|55
|Ширина [мм]
|12,7
|Вес [кг]
|0,080
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-41465-SX_ремень ГРМ! 055x12,7\ Mitsubishi Colt/Galant/SpaceWagon 1.6-2.4/1.8D 84-93 производителя STELLOX с артикулом 0941465SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита