|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0941463SX
|Наименование
|09-41463-SX_ремень ГРМ! 133X19\ VW Golf III 1.6 92-95, Seat Ibiza/Cordoba 1.6 93-94
|Число зубцов
|133
|Ширина [мм]
|19
|Вес [кг]
|0,160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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