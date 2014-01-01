|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0941456SX
|Наименование
|09-41456-SX_ремень ГРМ! 193x32\ Mitsubishi Pajero 3.0 6G72 00-02
|Число зубцов
|193
|Ширина [мм]
|32
|Вес [кг]
|0,290
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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