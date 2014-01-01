|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|094100SX
|Наименование
|094 100-SX_=4083.00=389SBS=361313B !колодки барабанные\ Renault R19, Peugeot 309 1.1-1.9TD 88-96
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|42
|Диаметр [мм]
|180
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом
|проверочное значение
|E9-90R-01.115/259
|Тормозная установка
|Girling
|Вес [кг]
|1,11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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