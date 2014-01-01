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094 100-SX_=4083.00=389SBS=361313B !колодки барабанные\ Renault R19, Peugeot 309 1.1-1.9TD 88-96 артикул 094100SX STELLOX в Алматы

094100SX STELLOX 094 100-SX_=4083.00=389SBS=361313B !колодки барабанные\ Renault R19, Peugeot 309 1.1-1.9TD 88-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 094100SX
Наименование 094 100-SX_=4083.00=389SBS=361313B !колодки барабанные\ Renault R19, Peugeot 309 1.1-1.9TD 88-96
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 42
Диаметр [мм] 180
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
проверочное значение E9-90R-01.115/259
Тормозная установка Girling
Вес [кг] 1,11
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 094 100-SX_=4083.00=389SBS=361313B !колодки барабанные\ Renault R19, Peugeot 309 1.1-1.9TD 88-96 производителя STELLOX с артикулом 094100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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