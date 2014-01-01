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093 100-SX_=4082.00=631SBS=FSB549 !колодки барабанные\ Skoda Octavia 1.4-1.8/1.9TDi/SDi 96> артикул 093100SX STELLOX в Алматы

093100SX STELLOX 093 100-SX_=4082.00=631SBS=FSB549 !колодки барабанные\ Skoda Octavia 1.4-1.8/1.9TDi/SDi 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 093100SX
Наименование 093 100-SX_=4082.00=631SBS=FSB549 !колодки барабанные\ Skoda Octavia 1.4-1.8/1.9TDi/SDi 96>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 32
Диаметр [мм] 230
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
проверочное значение E9-90R-01701/056
Вес [кг] 1,741

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 093 100-SX_=4082.00=631SBS=FSB549 !колодки барабанные\ Skoda Octavia 1.4-1.8/1.9TDi/SDi 96> производителя STELLOX с артикулом 093100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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