|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|093100SX
|Наименование
|093 100-SX_=4082.00=631SBS=FSB549 !колодки барабанные\ Skoda Octavia 1.4-1.8/1.9TDi/SDi 96>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|32
|Диаметр [мм]
|230
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом
|проверочное значение
|E9-90R-01701/056
|Вес [кг]
|1,741
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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