|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904940SX
|Наименование
|09-04940-SX_ремень ГРМ! 145x22\ Mazda 323 1.6/T 85-89
|Число зубцов
|145
|Ширина [мм]
|22
|Вес [кг]
|0,177
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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