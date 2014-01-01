|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904920SX
|Наименование
|09-04920-SX_ремень ГРМ! 141x25\ Audi A3/A4, VW Golf IV/Polo, Skoda Octavia 1.9D/TD/TDi/SDi 96>
|Ширина [мм]
|25
|Число зубцов
|141
|Вес [кг]
|0,194
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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