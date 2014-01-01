|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904917SX
|Наименование
|09-04917-SX_ремень ГРМ! 163x25\ Mitsubishi L200 2.5D/TD 86-10.86, Hyundai H100 2.5D 94-96
|Число зубцов
|163
|Ширина [мм]
|25
|Вес [кг]
|0,217
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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