|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904910SX
|Наименование
|09-04910-SX_ремень ГРМ! 171x24\ Opel Omega B/Vectra B/Frontera 2.2 16V 95>
|Число зубцов
|171
|Ширина [мм]
|24
|Вес [кг]
|0,207
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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