|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904909SX
|Наименование
|09-04909-SX_ремень ГРМ! 135x19\ VW Golf III 1.4 95-98/Polo 1.0-1.6 94-96
|Ширина [мм]
|19
|Число зубцов
|135
|Вес [кг]
|0,149
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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