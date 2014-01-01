|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904905SX
|Наименование
|09-04905-SX_ремень ГРМ! 239x25\ Audi 80/100/A4/A6/A8 2.6/2.8 V6 90-99
|Число зубцов
|239
|Ширина [мм]
|25
|Вес [кг]
|0,279
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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