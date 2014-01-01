|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904903SX
|Наименование
|09-04903-SX_ремень ГРМ! 153x29\ Mitsubishi Colt/Galant 1.6/1.8/2.0/T 16V 88>
|Ширина [мм]
|29
|Число зубцов
|153
|Вес [кг]
|0,251
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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