|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904900SX
|Наименование
|09-04900-SX_ремень ГРМ! 125x20\ Daewoo Espero 1.8/2.0 95-99
|Число зубцов
|125
|Ширина [мм]
|20
|Вес [кг]
|0,172
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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