|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904895SX
|Наименование
|09-04895-SX_ремень ГРМ! 130x20\ VW Golf IV/Polo, Skoda Fabia/Octavia 1.4/1.6 98>
|Ширина [мм]
|20
|Число зубцов
|130
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04895-SX_ремень ГРМ! 130x20\ VW Golf IV/Polo, Skoda Fabia/Octavia 1.4/1.6 98> производителя STELLOX с артикулом 0904895SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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