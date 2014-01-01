|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904891SX
|Наименование
|09-04891-SX_ремень ГРМ! 129x25\ Ford Focus/Mondeo 1.6-2.0 16V 98>/Transit 1.8 16V 02>
|Ширина [мм]
|25
|Число зубцов
|129
|Вес [кг]
|0,196
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04891-SX_ремень ГРМ! 129x25\ Ford Focus/Mondeo 1.6-2.0 16V 98>/Transit 1.8 16V 02> производителя STELLOX с артикулом 0904891SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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