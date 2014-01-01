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09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96> артикул 0904881SX STELLOX в Алматы

0904881SX STELLOX 09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 0904881SX
Наименование 09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96>
Ширина [мм] 26, 25
Число зубцов 134
Вес [кг] 0,208

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96> производителя STELLOX с артикулом 0904881SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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