|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904881SX
|Наименование
|09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96>
|Ширина [мм]
|26, 25
|Число зубцов
|134
|Вес [кг]
|0,208
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04881-SX_ремень ГРМ! 134х25\ Peugeot 106/206/307/Partner, Citroen C3/Berlingo/Xsara 1.6 16V 96> производителя STELLOX с артикулом 0904881SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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