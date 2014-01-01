|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904869SX
|Наименование
|09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04>
|Ширина [мм]
|24, 22
|Число зубцов
|146
|Вес [кг]
|0,17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04> производителя STELLOX с артикулом 0904869SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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