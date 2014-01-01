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09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04> артикул 0904869SX STELLOX в Алматы

09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 0904869SX
Наименование 09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04>
Ширина [мм] 24, 22
Число зубцов 146
Вес [кг] 0,17

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09-04869-SX_ремень ГРМ! 146x22\ Alfa Romeo 159, Fiat Stilo, Opel Astra 1.6/1.8 04> производителя STELLOX с артикулом 0904869SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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