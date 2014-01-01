|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904866SX
|Наименование
|09-04866-SX_ремень ГРМ! 65x13\ Mitsubishi Galant/Pajero/L300 2.0/2.4/2.0D 88>
|Ширина [мм]
|12,7, 13
|Число зубцов
|65
|Вес [кг]
|0,084
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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