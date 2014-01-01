|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904865SX
|Наименование
|09-04865-SX_ремень ГРМ! 117x21\ Toyota Corolla/Carina E/Avensis 1.6 92>
|Число зубцов
|117
|Ширина [мм]
|21
|Вес [кг]
|0,15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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