|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904864SX
|Наименование
|09-04864-SX_ремень ГРМ! 120x30\ Audi A2/A3/A4, VW Golf/Passat, Skoda Octavia 1.4/1.9TDi 98>
|Ширина [мм]
|30
|Число зубцов
|120
|Вес [кг]
|0,213
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04864-SX_ремень ГРМ! 120x30\ Audi A2/A3/A4, VW Golf/Passat, Skoda Octavia 1.4/1.9TDi 98> производителя STELLOX с артикулом 0904864SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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