|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904861SX
|Наименование
|09-04861-SX_ремень ГРМ! 107x25\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3/1.5 95>
|Ширина [мм]
|25
|Число зубцов
|107
|Вес [кг]
|0,159
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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