|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904859SX
|Наименование
|09-04859-SX_ремень ГРМ! 138x23\ Audi A3/A4 1.6/2.0 96>, VW Golf/Passat/Sharan 1.6/2.0 98>
|Ширина [мм]
|23
|Число зубцов
|138
|Вес [кг]
|0,172
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09-04859-SX_ремень ГРМ! 138x23\ Audi A3/A4 1.6/2.0 96>, VW Golf/Passat/Sharan 1.6/2.0 98> производителя STELLOX с артикулом 0904859SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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