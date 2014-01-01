|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904856SX
|Наименование
|09-04856-SX_ремень ГРМ! 96x17\ Renault Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 96>
|Число зубцов
|96
|Ширина [мм]
|17
|Вес [кг]
|0,13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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