|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904843SX
|Наименование
|09-04843-SX_ремень ГРМ! 153x25\ Audi A4/A6, VW Passat 1.8/T 95-01
|Число зубцов
|153
|Ширина [мм]
|25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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