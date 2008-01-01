|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904650SX
|Наименование
|09-04650-SX_ремень ГРМ! 111x17\ Opel Astra/Kadett/Vectra 1.4/1.6 91>
|Ширина [мм]
|17
|Число зубцов
|111
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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