|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904324SX
|Наименование
|09-04324-SX_ремень ГРМ! 97x22\ Ford Escort/Orion/Fiesta 1.6 CVH 92-00
|Число зубцов
|97
|Ширина [мм]
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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