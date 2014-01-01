|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0904169SX
|Наименование
|09-04169-SX_ремень ГРМ! 104x17\ Opel Ascona/Vectra/Corsa/Kadett 1.4/1.6 81-95
|Число зубцов
|104
|Ширина [мм]
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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