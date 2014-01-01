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088 100-SX_=4077.00=668SBS !колодки барабанные\ Kia Sportage 2.0i/TDi 99> артикул 088100SX STELLOX в Алматы

088100SX STELLOX 088 100-SX_=4077.00=668SBS !колодки барабанные\ Kia Sportage 2.0i/TDi 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 088100SX
Наименование 088 100-SX_=4077.00=668SBS !колодки барабанные\ Kia Sportage 2.0i/TDi 99>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 45
Диаметр [мм] 260

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 088 100-SX_=4077.00=668SBS !колодки барабанные\ Kia Sportage 2.0i/TDi 99> производителя STELLOX с артикулом 088100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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