menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

085 100-SX_=4074.00=637SBS !колодки барабанные\ Renault Clio 1.2i-1.9D 98> артикул 085100SX STELLOX в Алматы

085100SX STELLOX 085 100-SX_=4074.00=637SBS !колодки барабанные\ Renault Clio 1.2i-1.9D 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 085100SX
Наименование 085 100-SX_=4074.00=637SBS !колодки барабанные\ Renault Clio 1.2i-1.9D 98>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 42
Диаметр [мм] 180
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
Тормозная установка Bendix
проверочное значение E9-90R-01701/045
Вес [кг] 1,281

С этим товаром покупают...

MANNOL 1335

Масло MANNOL ATF Plus DEXRON III D (1л)

STELLOX 210101SX

Комплект тормозных колодок

DOLZ R236

Насос водяной

KRAUF HPQ1054XQ

Насос гидроусилителя руля

ASAM-SA 01341

Комплектующие, тормозная колодка
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 085 100-SX_=4074.00=637SBS !колодки барабанные\ Renault Clio 1.2i-1.9D 98> производителя STELLOX с артикулом 085100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0