|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|0802190SX
|Наименование
|08-02190-SX_ремень поликлиновой! 8PK2190\ Opel Frontera 2.5TDs 96-98, Jeep Cherokee 2.5TD 94>
|Количество ребер
|8
|Длина [мм]
|2190
|Вес [кг]
|0,310
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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