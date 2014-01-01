Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 0802130SX Наименование Ремень поликлиновой 8PK2130\SCANIA 124 DSC12/01-02-05 95> 08-02130-SX STELLOX Количество ребер 8 Длина [мм] 2130

Запчасть ремень поликлиновой 8PK2130\Скания 124 DSC12/01-02-05 95> 08-02130-SX STELLOX представлена по производителю STELLOX с артикулом 08-02130-SX. У данной детали есть аналоги с номерами: 0802130SX Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK2130\Скания 124 DSC12/01-02-05 95> 08-02130-SX STELLOX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя STELLOX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.