Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 0802120SX Наименование Ремень поликлиновой 2120 мм Scania P/G/R/T - series Длина [мм] 2120 Количество ребер 8

Запчасть ремень поликлиновой 2120 мм Скания P/G/R/T Серия представлена по производителю STELLOX с артикулом 0802120SX. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 2120 мм Скания P/G/R/T Серия, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя STELLOX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.