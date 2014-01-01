Производитель / Поставщик STARTEC № Производителя 1892053 Наименование Датчик ABS правый L=2740 Scania 2/3/4/P/G/R/T серия 1892053, STARTEC

Запчасть датчик АБС правый L=2740 Скания 2/3/4/P/G/R/T серия 1892053 STARTEC представлена по производителю STARTEC с артикулом 1892053. У данной детали есть аналоги с номерами: 1892053 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС правый L=2740 Скания 2/3/4/P/G/R/T серия 1892053 STARTEC на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя STARTEC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.