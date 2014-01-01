Производитель / Поставщик ST № Производителя 1001050255 Наименование Датчик давления 6,5 bar MAN 81255140036

Запчасть датчик давления 6 5 bar МАН 81255140036 представлена по производителю ST с артикулом 1001050255. У данной детали есть аналоги с номерами: 1001050255 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления 6 5 bar МАН 81255140036 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ST. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.