|Производитель / Поставщик
|SSANG YONG
|№ Производителя
|3310009502
|Наименование
|Вал карданный передний awd 06- (в сборе с муфтой) 2.7 3.2
|Длина ,см
|15
|Ширина ,см
|73
|Высота ,см
|13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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