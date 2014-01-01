|Производитель / Поставщик
|SSANG YONG
|№ Производителя
|2211008B45
|Наименование
|БАК ТОПЛИВНЫЙ SSANGYONG REXTON (06-) (D27) OE
|Длина ,см
|52
|Ширина ,см
|143
|Высота ,см
|34
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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