|Производитель / Поставщик
|SSANG YONG
|№ Производителя
|2211008B03
|Наименование
|БАК ТОПЛИВНЫЙ SSANGYONG REXTON (06-) (E23/28/32) OE
|Длина ,см
|141
|Ширина ,см
|52
|Высота ,см
|32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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