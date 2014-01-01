Высота ,см 32

Запчасть бАК ТОПЛИВНЫЙ SSANGYONG REXTON (06-) (E23/28/32) OE представлена по производителю SSANGYONG с артикулом 2211008B03. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бАК ТОПЛИВНЫЙ SSANGYONG REXTON (06-) (E23/28/32) OE, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SSANGYONG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы, за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.