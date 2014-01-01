Производитель / Поставщик SONDER № Производителя 090030116 Наименование Пневморессора в сборе со стаканом (на подвесной мост) Volvo FH12

Запчасть пневморессора в сборе со стаканом (на подвесной мост) Вольво ФШ 12 представлена по производителю SONDER с артикулом 09.003.0116. У данной детали есть аналоги с номерами: 090030116 Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пневморессора в сборе со стаканом (на подвесной мост) Вольво ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя SONDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.