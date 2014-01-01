Производитель / Поставщик SIRIT № Производителя 274051615 Наименование Переходник угл. М16х1,5 внут./М16х1,5 нар. угол=45 + гайка с упл.

Запчасть переходник угл. М16х1 5 внут. М16х1 5 нар. угол=45 + гайка с упл. представлена по производителю SIRIT с артикулом 274051615. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переходник угл. М16х1 5 внут. М16х1 5 нар. угол=45 + гайка с упл., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SIRIT. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.