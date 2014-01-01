Производитель / Поставщик SIRIT № Производителя 273051615 Наименование Тройник внутр. М16х1,5/М16х1,5/М16х1,5 нар. L=36мм T-образн.+гайка

Запчасть тройник внутр. М16х1 5 М16х1/5 М16х1 5 нар. L=36мм T образн.+гайка представлена по производителю SIRIT с артикулом 273051615. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тройник внутр. М16х1 5 М16х1/5 М16х1 5 нар. L=36мм T образн.+гайка, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SIRIT. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.