|Производитель / Поставщик
|SIRIT
|№ Производителя
|273051615
|Наименование
|Тройник внутр. М16х1,5/М16х1,5/М16х1,5 нар. L=36мм T-образн.+гайка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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